أخبار مصر | محمود التهامي يشارك في فعاليات المنتدى الصوفي العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود التهامي يشارك في فعاليات المنتدى الصوفي العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين والمبتهلين، ومؤسس مدرسة الإنشاد في مصر، إلى دولة أندونيسيا، للمشاركة في فعاليات "المنتدي الصوفي العالمي"، الذي يقام خلال الفترة من 8 حتى 10 أبريل الجاري، بمدينة بيكالونجان بجاوة الوسطي.

ويعقد المنتدى تحت عنوان "دور التصوف في سعادة الإنسان وسلامة الأوطان"، برعاية جمعية الطريقة المعتبرة النهضية، برئاسة الحبيب محمد لطفي بن علي بن يحي، وبالتعاون مع وزارة الدفاع الأندونيسية.

ويهدف إلى التصدي لما تمر به الأمة الإسلامية من غزو فكري وثقافي يستهدف ثوابتها ومصادرها وتشويه لحقيقة الإسلام وجوهره ورسالته، كما يهدف إلى توحيد جهود العلماء وأهل الطريق الذين يحملون علي عاتقهم حمل الراية الإسلامية، ونشر قيم الحب والوسطية والإيمان للإنسانية جمعاء.