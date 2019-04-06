شكرا لقرائتكم خبر عن "محافظة القاهرة" تنقل 230 أسرة من أهالى أبو السعود لحى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة القاهرة خطة تطوير سور مجرى العيون بنقل وإزالة العشوائيات ،ومنها المدابغ وأكشاك أبو السعود ، ووفرت المحافظة القاهرة وحدات سكنية بديلة بمشروع الأسمرات 3 ، ضمن خطة تطوير العشوائيات، وكذلك تعويض أصحاب المدابغ بأخرى بديلة بمدينة الروبيكى الصناعية أو تعويض مادى.

وأكد اللواء علاء خليل، رئيس حى مصر القديمة، أن أعمال نقل وتسكين أهالى منطقة أبو السعود ، تتم بشكل يومى، مشيرا إلى أنه لا يتم نقل أى أسرة إلا بعد توفير وحدة بديلة، ويتم هدم العقار القديم بعد النقل بشكل مباشر ، مضيفا لـ " الخليج 365"، أنه تم نقل 230 أسرة تقريبا وتسكينهم بحى الأسمرات3 كما تم هدم ما يقرب من 138 منزل، مشيرا إلى أن الهدم والنقل والتسكين مرتبط بأعمال الحصر وتحديد المستحقين ، مشيرا الى أن أعمال الهدم فى منطقة المدابغ، وصلت حتى الأن الى ما يقرب من 70% ويتم نقل المدابغ للروبيكى.

وبدوره قال اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه يتم تسكين جميع الأسر بحى الأسمرات بوحدات كاملة الأثاث ومزودة بجميع الأجهزة الكهربائية ، مضيفا أنه يتم أيضا توفير وسائل مواصلات مجانية للأهالى لنقلهم ومتعلقاتهم لوحداتهم الجديدة بالأسمرات، حرصا على راحة السكان

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أنه جاري حالياً الاستمرار فى أعمال إزالة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة والتي تعد من المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الثانية ومقامة علي أراضي أملاك دولة ، وبناء علي توجيهات رئيس الجمهورية، بالقضاء علي العشوائيات وصدور قرار المجلس الأعلي للتخطيط والتعمير وقرار محافظ القاهرة بإعتمدها كمنطقة إعادة تخطيط بما يتناسب مع أهمية المنطقة التراثية والسياحية وقربها من مجمع الأديان وسور مجري العيون الجاري تطويرة بالتعاون مع هيئة التحطيط العمراني ووزارة الأثار .

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