7 معلومات ترصد تفاصيل مقتل إمام مسجد الهرم على يد عاطل فى صلاة الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى إمام مسجد مصرعه على يد عاطل أثناء إمامته لصلاة الجمعة، بعدما طعنه بسكين استقرت فى ظهره وأسفرت عن وفاته. ويرصد ”الخليج 365” 7 معلومات ترصد تفاصيل الواقعة. - اخترق المتهم صفوف المصلين أثناء الركعة الثانية من صلاة الجمعة. - سدد المتهم طعنة نافذة لظهر الإمام أثناء تأديته الصلاة وحاول الهرب. - سقط إمام المسجد على الأرض غارقًا فى دماء وتم نقله لمستشفى الهرم. Advertisements - لاحق المصلين المتهم وتمكنوا من القبض عليه. - لقى إمام المسجد مصرعه متاثرًا بإصابته التى لحقت به. - صرحت النيابة بتشريح جثة إمام المسجد وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاصة به. - تم التحفظ على المتهم وفتحت النيابة تحقيق معه وأمرت بحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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