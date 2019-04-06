شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. وزيرة الصحة تعلن تفاصيل مستجدات منظومة التأمين الصحى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتفقد اليوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المنشأت الصحية المذمع تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة فيها يونيو المقبل .

Advertisements ومن المقرر أن تتابع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التجهيزات الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد. وتبدأ الوزيرة جولتها من مستشفى بور فؤاد الساعة ٢ ظهرا وتعقد وزيرة الصحة مؤتمرا صحفيا بعد نهاية جولتها بديوان عام المحافظة للإعلان عن اهم المستجدات في مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. وزيرة الصحة تعلن تفاصيل مستجدات منظومة التأمين الصحى الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.