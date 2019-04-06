12 ابريل.. الانعقاد الثانى للجمعية العمومية بنقابة أطباء الأسنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، في الانعقاد الثانى، يوم الجمعة المقبل 12 أبريل الجارى، وذلك بمقر دار الحكمة.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، ميزانية النقابة لعام 2017 ، واعتماد الميزانية، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعيين مراقب جديد للحسابات، بالإضافة إلى التصديق علي محاضر الجمعية العمومية العادية، وغبر العادية الماضيين.
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