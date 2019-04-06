محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، أنها على وشك الانتهاء من كتاب مهم بشأن حماية دور العبادة، قبيل شهر رمضان المبارك، بعد مقتل خطيب بزاوية الرحمة في منطقة التعاون بالهرم، على يد أحد المصلين، أثناء أدائه خطبة الجمعة.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أنه فور الانتهاء من إصدار الكتاب، يبدأ إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على دور العبادة أو أي من روادها أو العاملين بها أثناء أدائهم لمهام عملهم بما يناسب حرمتها وقدسيتها ويردع كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها أو على أي من روادها أو العاملين بها.
وقرر الدكتور محمد محتار جمعة وزير الأوقاف، إقالة الشيخ محمد نور مدير مديرية الجيزة، والدكتور هيثم معوض مدير إدارة الهرم، والشيخ علي موافي مفتش الإدارة، من مناصبهم، لمخالفتهم تعليمات الوزارة، بعدم غلق الزوايا غير المرخصة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حادث "الرحمة".. الأوقاف: مشروع قانون لتغليظ الاعتداء على دور العبادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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