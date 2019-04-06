بحضور المفتي.. رئيس القطاع الديني بالأوقاف يحتفل بزفاف نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

احتفل الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بعقد قران وزفاف نجله المهندس محمود على المهندسة كريمة، كريمة المهندس جلال سالم مساعد رئيس شركة بتروجيت سابقًا، بنادي الشرطة بالزمالك.

وعقد القران الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وحضر الزفاف المستشار عمر مروان وزير الشئون النيابية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل المجلس، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والدكتور أسامه العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعددا من قيادات وزارة الأوقاف، وأسرة رئيس القطاع الديني.

حضر الزفاف، الكاتب الصحفي مصطفى بكري، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان السابق، والسيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية، وعدد من رجال القضاء​