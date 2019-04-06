بجولة في صالة التحرير.. مؤسسة أونا تحتفل بيوم اليتم- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي: احتفلت مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بيوم اليتيم بحضور الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير المجموعة التي تضم مواقع "الخليج 365، ويالا كورة، والكونسلتو". حضر الاحتفال 25 طفلا من دار "السابقون للخيرات"، في منطقة فيصل بالجيزة، ودار "الابتسامة" بمدينة نصر. Advertisements ووزع "مجدي الجلاد" الهدايا على الأطفال، قبل أن يأخذهم في جولة داخل صالة التحرير والأقسام المختلفة لمشاهدة مراحل صناعة المحتوى الإعلامي. وأُقيمت الاحتفالية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة صحفيي مؤسسة أونا للصحافة والإعلام.

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