أخبار مصر | "خدمة الوطن والمواطن".. "بنفكر لبكرة" تدشن مقرها في جنوب القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خدمة الوطن والمواطن".. "بنفكر لبكرة" تدشن مقرها في جنوب القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت حملة "بنفكر لبكرة" في محافظة القاهرة، اجتماعًا تأسيسيًا في البساتين والمعادي، وذلك لوضع النقاط المهمة لعمل الحملة الميداني خلال الفترة المقبلة، ومن أهم ركائزها خدمة الوطن والمواطن,

وأبدى أعضاء الحملة حماسهم الشديد لخدمة الوطن والمواطن، وتذليل كافة العقبات والعمل خلف القيادة السياسية لغد أفضل، حتى نصل بالوطن لبر الأمان، ومكافحة كافة الأفكار الهدامة التي تسوق لنا بهدف زعزعة الاستقرار وبث الفتن ونشر الإحباط واليأس بين جموع الشعب المصري والشباب المصري.

وقالت أمنية أيمن، القيادية في "بنفكر لبكرة:، إن الحملة ستبدأ في تقديم الخدمات للشارع من خلال فريق العمل الميداني المحب لوطنه وشعبه، مؤكدة أن أهم مميزات الحملة هي روح الفريق الجماعي.

وأوضحت أيمن، في تصريحات صحفية، أن الحملة من الناس وللناس، وسنبذل قصارى الجهد لجعل البساتين والمعادي نموذجًا يحتذى به من خلال فعاليات وأنشطة "بنفكر لبكرة" لنكون قيمة مضافة للوطن والمواطن المصري.