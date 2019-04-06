شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيق «المصرى اليوم»: «المصرية للمعادن» تطلق أول خط إنتاج للمحلول الملحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول رد فعل حكومى للتحقيق الاستقصائى الذي نشرته جريدة «المصرى اليوم» على صفحاتها بتاريخ 28 فبراير الماضى، تحت عنوان «الملح.. ماس مصر خارج الخدمة»، أعلنت الشركة المصرية للأملاح والمعادن، «إميسال»، إطلاق أول خط إنتاج للمحلول الملحى الطبى في مصر والشرق الأوسط.

وقال الدكتور عبداللطيف الكردى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تحقيق «المصرى اليوم» كان مهما وثريا بما تضمنه من معلومات، وبيانات، وضحت أهمية الملح، باعتباره ثروة قومية مهدرة، وجب الاهتمام بها وإدخالها في صناعات طبية، في ظل نقائه العالى.

وأكد أن التحقيق أشار إلى سوء استغلال هذه الثورة المعدنية المهدرة، وقدم حلولا وأفكارا جديدة، مع نشر دراسات حول كل صناعة والاستعانة بالخبراء العاملين فيها، وهو ما جعل من التحقيق مرجعية هامة، مطالبا بإنشاء مصانع لصناعات الملح على كل السواحل المصرية، خصوصا في واحة سيوة.

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وأضاف: «أتمنى أن يجد التحقيق آذانا صاغية في كل المحافظات المصرية، وأن تستمر الجريدة في تقديم سلسلة تحقيقات تمس الواقع المصرى وتناقش مشكلاته مع تقديم حلول علمية لها».

وتابع أن صناعة الأدوية في مصر تقوم على الخامات المستوردة، فلا توجد صناعة تختص بإنتاج خامات لصناعات الأدوية، وهو ما يجعلها صناعة عالية السعر، ويتسبب في رفع أسعار الدواء المصرى، لافتا إلى أن سعر طن الملح الطبى المستورد من ألمانيا لاستخدامه في صناعات الأدوية يصل إلى 900 دولار، في مقابل 500 دولار للملح الطبى الصينى، وهو ما يكلف الدولة ملايين الدولارات سنويا.

وأكد أن التحقيق كان سببا في أن تبدأ الشركة المصرية للمعادن والأملاح في إضافة مصنع جديد، ينضم إلى مصانعها، لتوفير خام المحلول الملحى، توفيرا لمنتج مصرى عالى الجودة وبتكلفة أقل، مشيرا إلى أن صناعة الأدوية المصرية تقوم على استيراد ملح طبى من أوروبا وأمريكا وآسيا، رغم أنه خام هام جدا، يدخل في كل الاستخدامات الطبية، سواء في المحاليل المركزة بالمستشفيات أو في أقراص الغسيل الكلوى أو في صناعة المحاليل الوردية وفى أدوية الأطفال.

وأوضح أن خط الإنتاج الجديد، من المقرر أن يغطى حاجة السوق المصرية، ويتم تصديره إلى الخارج، حيث يتم بناءً على المعايير والمواصفات الطبية الأوروبية، وبتكنولوجيا هندية، وتكلف 125 مليون جنيه مصرى، وسوف يتم الاعتماد فيه على ملح الفيكيوم عالى النقاوة (99.5%).