شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": صرف 30 % من مقررات أبريل لأصحاب البطاقات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر أبريل الجارى، وأنه تم صرف ما يقرب من 30% من مقررات الشهر الجارى فى محافظات الوجه البحرى حتى الآن، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.

وأضاف اللواء خالد عبد الله فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن منافذ فروع الشركة تقوم بتوفير السلع الغذائية وكذلك منتجات اللحوم والدواجن ،كما سيتم توفير منتجات الاسماك و الرنجة استعدادا لشم النسيم باسعار اقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين بتوفير السلع للشركات التابعة ويتم طرحها للمواطنين أول بأول .

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد سيتم الإعلان عن إدراج المواليد الجديدة على البطاقات منتصف يونيو المقبل وذلك للمرحلة الأولى على أن يتم تفعيل وصرف السلع لهم على البطاقات أول يوليو المقبل، كما سيتم إعداد دراسة لمعرفة احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على بطاقات التموين على أن يتم توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات بكميات وبأصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين على أن يجد المواطن السلع التى يريدها.