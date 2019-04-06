مصر | تشريح جثة سجين توفى داخل قسم الجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة سجين توفى داخل قسم الجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة الجمالية الجزئية، مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة سجين توفى داخل حجز قسم شرطة الجمالية، وأخذ عينه من الجثة، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه وأسباب حدوثها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتبين من مناظرة النيابة للجثه فى قسم الجمالية انها لشاب فى العقد الثالث من العمر، ولا يوجد بها ايه كدمات، كما اختارت النيابة عينة عشوائية من المساجين لسؤالهم حول الواقعة.

وتعود التفاصيل عندما تلقى مأمور قسم شرطة الجمالية، إخطارًا من الخدمة المكلفة بتأمين الحجز بوفاة مسجون على ذمة قضية، على الفور تم اخطار النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بما سبق.