شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إنتاج الحرير ويتعهد بدعم الأنشطة المندثرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعهد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدعمه الكامل لكل المشروعات المستحدثة والمشروعات التي تضمن إحياء أنشطة اندثرت بمرور الزمن.

جاء ذلك خلال تفقده مشروع إنتاج الحرير الطبيعى بقرية أسمنت بمركز الداخلة ،حيث أشاد المحافظ بالمشروع مؤكدا دعمه لإعادة مثل هذه المشروعات التي اندثرت منذ القرن الماضي والتي كانت من المشروعات القومية الهامة في تلك الفترة لما تمثله من اهمية لتوفير المنتجات ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

يذكر أن المشروع مقام على مساحة 50 فدان ويضم نشاطين زراعي وإنتاجي متكامل، حيث أن النشاط الأول يتم من خلاله زراعة نبات التوت من الصنف الهندي ذو القيمة الاقتصادية العالية بالإضافة إلى زراعات أخرى متداخلة يقام عليها إنشاء منحل لإنتاج مادة البروبوليس التي تستخدم في تحنيط الكائنات الحية بالإضافة إلى فائدتها في استخدامها كعلاج للإعاقة ومنع تكاثر الخلايا السرطانية بجانب إنتاج العسل وحبوب اللقاح والغذاء الملكي ،كما يقوم النشاط الثاني على إنشاء مركز لتربية ديدان الحرير ومستلزمات المناحل بالإضافة إلى إقامة مشتل لإنتاج شتلات التوت.