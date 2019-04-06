شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الواردات والصادرات الجوية بالقاهرة تضبط 3 محاولات تهرب جمركى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت جمارك الواردات والصادرات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة محاولتى تهريب جمركى لمواد مخدرة الممنوع تعاطيها أو حيازتها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وكمية من الشعب المرجانية بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كانت المحاولة الأولى بجمرك البريد المصرى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج بجمرك البريد المصرى برئاسة وفاء على الندرى، مدير الجمرك، حيث اشتبه محمد أبوزيد مأمور الحركة في محتويات 21 بوليصة شحن بوزن 320 كيلو جراما واردة من إثيوبيا تحتوى على مواد نباتية بأسماء مختلفة.

وتم تشكيل لجنة جمركية لكشف المحتويات ضمت حسام شعبان ومجدى أحمد مأمورى الجمرك تحت إشراف صلاح جاد مدير ادارة الحركة ووليد درويش مدير إدارة التعريفة والتى اشتبهت فى الشحنة وأوصت بالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار التي أكدت أن النبات الوارد هو نبات القات المخدر والمحظور تداوله أو استيراده طبقا لقانون مكافحة المخدرات.

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كانت المحاولة الثانية بجمرك فيدكس وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج بالوردية الثانية بجمرك فيدكس برئاسة سلوى محمد مدير الجمرك اشتبه أحمد رضا في مشمول بوليصة الشحن رقم 876142458880 الواردة من إسبانيا وهو عبارة عن مظروف ورقى بوزن 1كيلو جرام باسم م. ط

وبالعرض على محمد جمال مدير إدارة الورديات قرر تشكيل لجنة لفتح المظروف من أحمد رضا مأمور الحركة ومحمد فتحى رئيس الوردية فتبين وجود مظروف شفاف به لفافة ورقية بيضاء اللون بداخلها 16 جراما من ماده الماريجوانا المخدرة بنية اللون داخل المظروف الورقى.

وكانت المحاولة الثالثة بجمرك الساحة المبردة وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة إلى الخارج بجمرك الساحة المبردة برئاسة آمال لويس مدير الجمرك واشتبه محمد حافظ مدير إدارة التعريفة في محتويات بوليصة الشحن رقم 077/99423822 بعدد 10طرود أسماك زينة بوزن 200 كيلوجرام مصدرة إلى الإمارات باسم شركة ن. للتصدير.

وبالتفتيش الدقيق لمحتويات الطرود اتضح وجود عشرة أكياس تحتوى على 30 كيلو من الشعب المرجانية ضمن محتوياتها محظور تصديرها أو استيرادها طبقا لقانون حمايه البيئة وقرر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.