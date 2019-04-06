شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. افتتاح كنيسة الملاك ميخائيل بالمنشية الجديدة بكفرالشيخ بعد توفيق أوضاعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت كنيسة الملاك ميخائيل بالمنشية الجديدة بقلين في كفرالشيخ، الجمعة، بحضور رئيس مدينة قلين والأنبا ماركوس، أسقف دمياط كفرالشيخ والقمص بطرس بطرس بسطاروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ وعضو مجلس إدارة بيت العائلة المصري، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ، وأشرف صحصاح، عضو الغرفه التجارية وبيت العائلة بالمحافظة، والعديد من نواب المحافظة بالبرلمان، ولفيف من الأقباط والمسلمين.

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وقال القمص بسطاروس لـ«المصري اليوم» إن «تلك الكنيسة ضمن الكنائس التي تم افتتتاحها بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد توفيق أوضاعها بموجب اللجنة المخصصة لذلك» وأشاد بقرار الرئيس السيسي الحكيم، داعيا بـ«أن يعم الأمن والأمان مصر والأمة العربية في عهده».

من ناحية أخرى أدى الحضور من الأقباط أول قداس بالكنيسة عقب افتتاحها ودقت الأجراس ابتهاجا بذلك ودعا المصلون بأن يحمي الله مصرنا الحبيبة ورئيسها البطل من كل سوء.

وامتلأت قاعة الكنيسة بأكاليل الزهور من المهنئين بافتتاح الكنيسة.

كنيسة الملاك ميخائيل بكفر الشيخ

كنيسة الملاك ميخائيل بكفر الشيخ

كنيسة الملاك ميخائيل بكفر الشيخ

كنيسة الملاك ميخائيل بكفر الشيخ