شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 6/4/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حارعلى جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

ترتفع درجات الحرارة مجدداً، لتصبح حول معدلاتها العامة الى أعلى بقليل.

و يكون الطقس معتدلاً الى دافئاً في عموم المناطق ، كما تظهر السُحب المتوسطة والعالية.

وتتهيأ الفرصة تدريجياً بعد العصروالمساءً لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في بعض المناطق.

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وتكون الرياح متقلبة بين جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح : جنوبية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً

ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير مقارنة مع الليالي السابقة، ويميل الطقس للدفء في مختلف المناطق.

وتتزايد تتدريجياً كميات السحب المتوسطة والعالية، حيث تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية متفرقة من المطر في العديد من المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.