شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتربول يحاصر العناصر الإرهابية الهاربة للخارج.. تعرف على أبرز الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإنتربول، على تجديد إرسال نشراته الحمراء لعدد من دول العالم بأسماء عدد من العناصر الإرهابية المطلوبة للجهات الأمنية المصرية.

وشملت نشرات الإنتربول، عددًا من الأسماء أبرزهم يوسف عبد الله القرضاوى، ومحمد أحمد شوقى الإسلامبولى، وطارق عبد الموجود إبراهيم الزمر، وآخرين.

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