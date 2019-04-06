اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، مصر تطرح 2 مليار يورو سندات دولية وسط إقبال كبير من المستثمرين.

مصر تطرح 2 مليار يورو سندات دولية وسط إقبال كبير من المستثمرين

سيناتور أمريكى من داخل الكونجرس: 30 يونيو ثورة وليست انقلابا

السيسى يؤكد فى يوم اليتيم الحق الأصيل لكل طفل فى الرعاية والاهتمام

رويترز: ديفيد مالباس رئيسا جديداً للبنك الدولى Advertisements

عاطل يقتل إمام مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة بالهرم

أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 622 جنيها للجرام

مايكل مورجان: إدارة أوباما متورطة فى صفقات مشبوهة مع الإخوان

وزير الآثار: احتفال عالمى وموكب عسكرى لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

الأرصاد: غداً رياح محملة بالأتربة وسقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الأهلى يختتم استعداداته لمباراة صن داونز بقراءة الفاتحة

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