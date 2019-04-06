شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن اليوم السبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والأعداد التى تسلمت العمل فى المدارس وفرص التعاقدات النى تمت مع المعلمين فى المدارس وأيضا الإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الأسابيع الماضية بشأن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.

وكان الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أعلن أنه سيكون هناك مسابقة أخرى قبل بداية العام الدراسى القادم، خلاف مسابقة العقود المؤقتة التى انتهت منها الوزارة خلال الأيام الماضة.

الجدير بالذكر أن مسابقة العقود المؤقتة التى أعلنت عنها الوزارة انتهت وجميع المعلمين الذين تم اختيارهم والتعاقد معهم لمدة فصل دراسى وانطبقت عليهم شروط الإعلان والمسابقة، تسلموا العمل والآن فى المدارس.

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وتابع نائب وزير التربية والتعليم: الوزارة سوف تعلن جميع البيانات النهائية الخاصة بتلك المسابقة فى مؤتمر صحفى خلال الأيام المقبلة.