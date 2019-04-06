شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تطوير نظام الدراسة بمعهد وردان، لأن يصبح معهدا فنيا صناعيا وتكنولوجيا للسكة الحديد، بقبول الطلاب بعد حصولهم على دبلوم صناعى فى العام الجديد، سواء كهرباء أو ميكانيكا وغيرها.

وتابع وزير النقل، خلال تقرير عرضه الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، على هامش جولته بمحطة السكة حديد الجيزة وورش كوم أبو راضى ببنى سويف: "بداية من العام المقبل سنأخذ الأعداد طبقا لاحتياجات السكة الحديد، هناخد دبلوم صناعة وبنفكر ناخد ثانوية عامة، ومعهد تكنولوجيا السكة الحديد، وردان".

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واستطرد: "اللى هيدخل محطة قطار لازم يكون قطع التذكرة من الشباك، ومحدش يرمى التذكرة أو يضيعها، لأنك مش هتخرج من المحطة إلا لو معاك التذكرة، ولو فقدت منك هتدفع قيمة التذكرة وعليها الغرامة".

من جانبه، علّق الإعلامى عمرو أديب، أن وزير النقل يطمئن على كل وسائل الحريق بالقطارات بنفسه، مستدلاً بما نشره ”الخليج 365”، بأنه بعد تقرير غرامة لمن لم يقطع تذكرة، فإن التذاكر تحصل 170 ألف جنيه، بعد أن كانت تحصل 10 آلاف جنيه يومياً، فكانت مصر تخسر يومياً 160 ألف جنيه.

ولفت أديب إلى أن السكة الحديد تصرف فى العام 6 مليارات جنيه، وإيراداتها 2 مليار، موضحا أن وزير النقل يطلب قطع التذكرة، مردفاً: "لو سمحتوا لما تطلعوا قطر تقطعوا التذكرة".