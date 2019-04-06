جمارك مطار القاهرة تُحبط تهريب مواد مخدرة وشُعب مرجانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تمكن رجال جمارك الواردات والصادرات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة من ضبط محاولتي تهريب جمركي لمواد مخدرة.

في المحاولة الأولى تم الاشتباه، فى محتويات 21 بوليصة شحن بوزن 320 كيلو جرام واردة من إثيوبيا تحتوى على مواد نباتية بأسماء مختلفة، وبفحص المحتويات، تأكد أن النبات الوارد هو نبات القات المخدر.

وفي المحاولة الثانية، تم الاشتباه في طرد وارد من إسبانيا عبارة عن مظروف ورقي بوزن 1 كيلو جرام، وبفتح المظروف تبين وجود لفافة ورقيه بيضاء اللون بداخلها 16 جرام من ماده الماريجوانا المخدرة بنية اللون.

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ذكر مصدر بالمطار، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدره إلى الخارج، تم الاشتباه في 10 طرود أسماك زينة بوزن 200 كيلوجرام مصدرة إلى الإمارات وبالتفتيش الدقيق لمحتويات الطرود اتضح وجود عشرة أكياس تحتوي على 30 كيلو من الشعب المرجانية ضمن محتوياتها محظور تصديرها أو إستيرادها طبقا لقانون حمايه البيئة.

قرر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.