شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشهد احتفالية يوم اليتيم بحديقة حيوان الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن ديننا الحنيف دعانا إلى الاهتمام باليتيم وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والمساندة له ومعايشة همومه، والتعرف على احتياجاته، مشيراً إلى ضرورة توفير الجو المناسب لاحتوائه ليشعر بالانتماء للأسرة والدمج في المجتمع ليساهم وبشكل كبير في رقي وتقدم الوطن.

جاء ذلك خلال مشاركته إحتفالية يوم اليتيم والتي أقامتها مديرية التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع جمعية الأورمان بالشرقية في حضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الإجتماعي والسيد رجب مدير فرع جمعيةو الأورمان بالشرقية والدكتور عادل عبدالمجيد رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الاهلية وعدد من مديري المديريات الخدمية ونواب البرلمان وممثلي الجمعيات الأهلية و400 طفل يتيم .

وأعرب المحافظ عن سعادته لتواجده وسط الأطفال الأيتام من مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة ومشاركتهم قضاء يوم ترفيهي جميل بحديقة الحيوان لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ورسم البسمة والسعادة على وجوههم، مؤكدا على أهمية التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع لنشر روح المحبة والألفة والتسامح بين الجميع وقال: أن رعاية وكفالة اليتيم مسئولية جميع أفراد المجتمع ولها منزلة عظيمة عند المولى عز وجل مستشهداً بقول رسولنا الكريم «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى ليبين فضل ومنزلة كافل اليتيم عند الله .

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وقدم محافظ الشرقية الشكر لمديرية التضامن الإجتماعي ولجمعية الأورمان وللجمعيات الأهلية النشطة التي لا تألوا جهدا ولا تدخر وسعاً في أن تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية للأيتام من خلال إعداد البرامج والأنشطة الإجتماعية والرياضية بمؤسسات الرعاية الإجتماعية المختلفة والأسرة البديلة لرعاية الأطفال الأيتام.

بدأت احتفالية يوم اليتيم بحديقة الحيوان بمدينة الزقازيق بتقديم فقرات فنية لفرقة الشرقية للفنون الشعبية ورقصات (الحصان – التنورة) لرسم البهجة والسرور على وجوه الأطفال الأيتام وكذلك توزيع وجبات إفطار عليهم.

كما شهدت الاحتفالية حفل زفاف جماعي لعدد 5 عرائس من الأيتام وقام المحافظ بتهنئتهم وتوزيع مبالغ مالية عليهم بقيمة 35 ألف جنيه بواقع 7 ألاف جنيه لكل عروس بالإضافة إلى إهدائهم أجهزة كهربائية ومفروشات بالإضافة إلى تسليم 15 عروس من الأيتام مبلغ مالي بقيمة 105 ألف جنيه بواقع 7 آلاف جنيه لكل عروس لمساعدتهن في شراء إحتياجاتهن الضرورية لإستكمال عش الزوجية كل ذلك مقدم من جمعية الأرومان التي إستطاعت أن تضع إسمها في لوحة الشرف للعمل المجتمعي.

كما قام محافظ الشرقية بتكريم 10 أمهات مثاليات واللاتي قدمن تضحيات غالية في تربية أبنائهن لتقديم جيل قادر على العمل والعطاء وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها بمنحهن 5 آلاف جنيه بواقع 500 جنيه لكل أم مثالية.

وإيماناً بأهمية العلم ودوره في تقدم ورقي المجمعات كرم محافظ الشرقية 20 طالباً يتيما متفوقاً في دراسته بالمرحلتين الإبتدائية والإعدائية بمنحهم 4 آلاف جنيه بواقع 200 جنيه لكل منهم مع منحهم شهادات تقدير لمواصلة تفوقهم الدراسي.