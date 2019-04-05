شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو المنطقة الحرة يطالبون «مدبولى» بإنهاء مشكلات التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعانى مستثمرو المنطقة الحرة العامة ببورسعيد من العديد من المشكلات، التى تواجههم يوميًا، نتيجة عدم تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة وعدم وجود موعد محدد ودقيق لانتهائها، إذ تم إعلان عدة مواعيد سابقة لم يتم الالتزام بها، الأمر الذى يهدد بهروب المستثمرين، خاصة أن معظم الشركات بها قائمة على تصدير منتجاتها إلى الخارج.

وطالب المستثمرون بضرورة تدخل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء تلك المشكلات والعمل على الأنتهاء من تلك الأعمال فى أسرع وقت، من منطلق حرص الدولة على تشجيع تلك الاستثمارات وتنميتها، خاصة أن المنطقة بها استثمارات أجنبية وعربية ضخمة.

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وقال أحد المستثمرين إن خطة التطوير لهذه المنطقة بدأت منذ أكتوبر الماضى، لتنفيذ أعمال البنية التحتية وتطويرها من (صرف صحى، وشبكة كهرباء وإنارة وإعادة رصف الطرق، وشبكة تليفونات وإنترنت) ولم يتم الأنتهاء من تلك الأعمال حتى الآن والتى كان مقررًا لها منتصف فبراير الماضى، لافتًا إلى أن الشركات المتواجدة تكبدت خسائر فادحة نتيجة سوء التخطيط والتنظيم وعدم الاحترافية والمهنية فى التنفيذ، وأن تعطّل الأعمال يضر بسمعة الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى التأثير على مردود تلك الاستثمارات للدولة.

وأضاف أن شركاتهم ومصانعهم تتعرض لتوقف وتعطّل شبه يومى، نتيجة إتلاف المرافق المغذية لها، (قطع كابلات الكهرباء العمومية، كسر خطوط المياه، كسر مواسير الصرف الصحى، قطع كابلات الفايبر للتليفونات والإنترنت وكسر خطوط الغاز الطبيعى المغذى للمنطقة وما يتبعه من خطورة).

وأشار المستثمرون إلى أنه لا يوجد مسؤول عن تعويض هذا الشركات عن تلك الخسائر والأضرار التى لحقت بهم والتى قد تصل لملايين الجنيهات، بالإضافة إلى تحمّل أجور العاملين والتأخير فى تسليم المنتجات بالمواعيد المحددة والتعرض لغرامات التأخير، وناشدوا رئيس الوزراء التدخل الفورى لإيقاف الخسائر المتلاحقة، وتحديد برنامج زمنى واضح لإنهاء التنفيذ (سواء كلى أو جزئى).