شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: ضبط 1949 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والمرور على المكاتب والإدارات التموينية لمتابعة سير العمل بها، قام قسم مباحث التموين، برئاسة المقدم محمد دومة، بالعديد من الحملات التموينية بعموم المحافظة استهدفت ضبط الأسواق ومنع احتكار السلع والعمل على توفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة للمواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط (1949) قضية تضمنت ٩٣ قضية عرض بيع سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية ومغشوشة وبإجمالي مضبوطات (١٣٧ طنا و١١٠ كيلو ملح طعام و١٠ أطنان و٧٠٠ كيلو أرز ابيض و٦٨٧٠٤ عبوات مواد غذائية مختلفة الأنواع و٢ طن و٣٦٠ كيلو لحوم مجمدة و٣ أطنان و٣٥٠ كيلو أسماكا مجمدة و١٤٩٣ عبوة أدوية بيطرية و١٩٩٨ عبوة بسكويت و٢١٣٠ عبوة شيبسي و٥٠٠ كيلو رنجة و٩٢٠ قطعة أدوات صحية) في مجال الغش التجاري.

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كما تم ضبط ٣٥ قضية حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر(بإجمالي مضبوطات ٦ أطنان و١٥٠ كيلو سكر و١٥٣٠ علبة سجائر و١١ طن أعلاف حيوانية و٢٢ طن أسمدة زراعية و٧٠٠ إناء ألمونيوم) في مجال قضايا تداول السلع مجهولة المصدر، ٤٠ قضية حجب أرز شعير عن التداول بالأسعار (بإجمالي مضبوطات ٢٠٢٣ طن أرز شعير).

وفي مجال المواد البترولية (سولار- بنزلين٨٠- أسطوانات غاز) في مجال حجب واحتكار السلع ومنع تداولها بالأسواق، ٧٧ قضية بإجمالي مضبوطات ٣٨٧١٠ لترات مواد بترولية مدعمة وبيانها (٢٤٣٠٠ لتر سولار و١٤٤١٠ لترات بنزين ٨٠ و١٤٨٩ أسطوانة غاز)، 14 قضية تجميع دقيق بلدي مدعم والمضبوطات فيها ٢٤ طنا و١٠٠ كيلو دقيق مدعم تقدر بإجمالي مبلغ ٢٦٩٩٢٠ جنيها، و١٨ قضية تصرف في حصة دقيق بلدي مدعم والمضبوطات فيها ٢٦ طنا و٧٠٠ كيلو دقيق مدعم بإجمالي مبلغ ٢٩٩١٤٠ جنيه، و٢٦ قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و٩ قضايا إنتاج خبز مخالف للمواصفات و١٧٩ قضية عرض لحوم مكشوفة للبيع و٤٦٥ قضية عدم حمل شهادة صحية و٨٦ قضية مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص و١١ قضية ذبح لحوم خارج المجزر الحكومي و٣٦ قضية عدم الإعلان عن مخزن، في مجال مراقبة الأسواق ونشاط المخابز البلدية المدعمة وحماية المستهلك، ٧٣٨ قضية إعلان عن أسعار السلع المتداولة و١٢٢ قضية بيع سلع بأعلى من السعر الرسمي، في مجال ضبط وتوازن الأسعار بالأسواق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقدم المحافظ خالص الشكر والتحية والتقدير للواء فريد مصطفى، مساعد الوزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، ولإدارة مباحث التموين برئاسة المقدم محمد دومة، على الجهود الوطنية المتميزة التي تقوم بها جميع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات الأمنية والرقابية لأهالي كفرالشيخ، ودور مباحث التموين في الرقابة على الأسواق وفرض سيادة القانون وحماية المستهلك.