شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم يوم ترفيهي للأطفال الأيتام في العريش بمناسبة يوم اليتيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم تنظيم يوم ترفيهى لأطفال دار الرعاية المتكاملة للأيتام في العريش، وذلك بمناسبة يوم اليتيم.

وقامت سعدية محمود حسن، مدير عام التضامن الاجتماعى، وعلى غيط، مدير إدارة الجمعيات، وعدد من المسؤولين في التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى بزيارة إلى دار الأيتام ولقاء الأطفال وتقديم الهدايا ولعب الأطفال لهم.

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كما تم عرض مسرح العرائس وتقديم عروض ترفيهية لهم عن طريق مسرح الطفل في قصر ثقافة العريش.

من جهة أخرى، قدم أطفال الدار عدة عروض رياضية وغنائية، وقضوا يوما ترفيهيا بهذه المناسبة.

حضر الاحتفال واليوم الترفيهى المهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام التي تتبعها دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش وانتصار عطية السيد مديرة الجمعية وأطفال دار الرعاية المتكاملة للأيتام.