شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤشر العمرة» أكثر من 302 ألف معتمر مصري أدوا المناسك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مؤشر العمرة الصادر عن وزارة الحج السعودية عن أداء 302 ألف و398 معتمرا مصريا مناسك العمرة، وجاء ترتيب المعتمرين المصريين في المرتبة الرابعة من بين أكثر الجنسيات وفودا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، بينما جاء في المرتبة الأولى باكستان 1،174،947، تليها إندونيسيا 789،486، بعدها الهند 491.195.

وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة لـ«المصري اليوم» إن غرفة الشركات بالتعاون مع وزارة السياحة تتابع عن كثب أداء الشركات في تنفيذ برامج العمرة، مؤكدا أن الموسم الجاري يشهد التزاما وتميزا في تنفيذ البرامج وهو ما أدى إلى عدم وجود شكاوى تقريبا حتى الآن.

وأضاف «الغمري» مشيدا بأداء الشركات أنه يتوقع أن ينعكس ذلك على أداء الشركات خلال عمرة رمضان والتي بدأ الحجز لها، وأضح أن مضاعفة أسعار برامج العمرة خلال رمضان بنسبة تصل إلى 100% تعود إلى زيادة أسعار السكن في مكة والمدينة بنسبة تصل إلى 100% إلى جانب زيادة أسعار تذاكر الطيران أيضا بنسبة تتراوح بين 15- 20%.

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وبحسب مؤشر العمرة فقد سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي إصدار 5،502،111 تأشيرة منذ فتح باب العمرة مطلع هذا العام وحتى يوم أمس 28 رجب 1440 هـ.

وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5،052،735 معتمر، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 501،371 معتمر، منهم 351،770 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 149،601 معتمر في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 4،551،364 معتمر بعد أن أدّوا مناسك العمرة.

وأشار«المؤشر» إلى أن وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 4،508،472 معتمر، وعن طريق المنافذ البرية 487،241 معتمر، وسجل وصول 57،022 معتمرعبر المنافذ البحرية.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.