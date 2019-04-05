شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: انتهاء الأعمال الخرسانية للجامعة الدولية نهاية العام.. والدراسة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كشف حساب أعمال إنشاء الفرع الدولي للجامعة بـ6 أكتوبر خلال عام من وضع حجر الأساس للجامعة الدولية، وتعتمد على نظام الجيل الثالث من التعليم والشراكة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة لمنح شهادات ودرجات علمية مزدوجة ومشتركة.

وقال «الخشت»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إنه وفقاً لمعدل الإنشاءات الحالي من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال شهر يونيو 2020 بعد توصيل المرافق والتى تحتاج إلى دعم من جهاز مدينة اكتوبر لتسهيل عمليات الإدخال، على أن تنطلق العملية التعليمية بالجامعة الدولية 2020/ 2021، وذلك فى حال تمكن الجامعة من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء المرحلة الأولى ولتكون النواة للفرع الدولي.

وأضاف «الخشت» أنه تم وضع مخطط المشروع من حيث الإنشاءات والتجهيزات ليواكب احتياجات البرامج وسوقي العمل الإقليمية والعالمية مع الحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى العريق لجامعة القاهرة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل مبانى الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، فضلا عن منطقة الملاعب الرياضية.

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وأوضح «الخشت» أنه تم طرح أعمال المرحلة الأولى منذ وضع حجر الأساس، وتشمل سور الجامعة والمبنى الرئيسى ومباني المدرجات، وذلك لأعمال الهيكل الخرسانى والمبانى، وجار حالياً طرح وإسناد أعمال التشطيبات والإليكتروميكانيك للمبنى الرئيسى ومبنى المدرجات.

وشدد «الخشت» على أن معدلات التنفيذ بالمبنى الرئيسى تعدت 75% من الهيكل الخرسانى والمبانى فى مدة تنفيذية أقل من عام وتزيد عن المخطط لها بحوالى 15%، وجار التفاوض مع الشركات المنفذة لدفع العمل بالمشروع ليتم الانتهاء من المبنى الرئيسى وعدد 2 مبنى مدرجات والموقع العام المرتبط بهما وأعمال المرافق بنهاية العام الحالى.

وأشار «الخشت» إلي أن كشف الحساب يأتي في إطار الشفافية مع الرأي العام والمجتمع حول ما يتم إنجازه من مشروعات سنوياً بحيث يكون المجتمع على دراية كاملة بما يحدث بشكل دوري ومعلن للجميع، مشدداً في الوقت نفسه على أنه آن الأوان ليكون لرجال الأعمال والصناعة ومنظمات المجتمع المدني دور فعال في المشروعات المستقبلية التي يتم العمل عليها للأجيال القادمة والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة الوطنية المصرية.

كان «الخشت» قام بجولات ميدانية عديدة لمتابعة العمل في الموقع، وتنوعت هذه الجولات بين الزيارات المفاجئة الليلية والنهارية.