شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش الليبى تثنى على دعم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لعملية تحرير طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالبيان الصادر عن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح حول العمليات العسكرية التى يخوضها الجيش فى طرابلس.

وقال اللواء أحمد المسمارى المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى فى تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة، أن القيادة العامة للجيش تثمن بيان رئيس مجلس النواب الليبى الداعم لعمليات القوات المسلحة الليبية لتحرير طرابلس.

كان رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح قد بارك العمليات العسكرية التى تنفذها القوات المسلحة الليبية من أجل تحرير كافة المدن والمناطق الليبية من الإرهابيين والمتطرفين ومن يهددون أمن وسلامة الوطن والمواطنيين.

ودعا المستشار عقيلة صالح كافة المواطنيين لدعم تحركات قوات الجيش الليبى والالتفاف حول أبنائهم من منتسبى المؤسسة العسكرية ودعمهم والوقوف معهم لبسط الأمن فى كافة المناطق والمدن التى تدخلها، مؤكدا أن قواتهم تمد أيديها لكل أبناء الشعب الليبى والهدف من هذه العمليات هو بسط أمن الوطن والمواطن، وفرض القانون عبر الأجهزة القضائية وليس لتقييد الحريات أو سلبها.