شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى يصل القاهرة فى زيارة تستغرق يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم ، سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسى، في زيارة للبلاد تستغرق يومين، يلتقي خلالها السفير سامح شكري وزير الخارجية، لبحث القضايا المشتركة.

ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدا السبت، جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، يتناولا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية بالمنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، يعقبها مؤتمرا صحفي مشترك .