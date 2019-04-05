غرفة الحبوب: توفر الأرز والبقوليات بأسعار مناسبة استعدادًا لـ رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

كشف الدكتور رجب شحاته، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب ورئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية تراجع أسعار البقوليات خلال الفترة الراهنة وتوفرها بكميات كبيرة في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وقال شحاته -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- إن أسعار البقوليات انخفضت بشكل ملحوظ فسعر الفول البلدي انخفض بنسبة 50% ليبلغ الكيلو 15 جنيها بدلاً من 30 جنيها مرجعا ذلك إلى حصاد المحصول الجديد.

وأضاف أن سعر كيلو العدس انخفض من 10 جنيهات ونصف جنيه إلى 9 جنيهات كما انخفض سعر اللوبيا من 15 جنيها للكيلو إلى 12 جنيها، بالإضافة إلى انخفاض سعر الفاصوليا من 25 جنيها للكيلو إلى 17 جنيها.

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ولفت شحاتة إلى أن أسعار الأرز في حالة استقرار تام منذ شهر يناير الماضي ولم يطرأ عليها أي تغيرات ويترواح سعر كيلو الأرز من 8 إلى 10 جنيهات.

وأشار إلى أن استهلاك الأرز خلال شهر رمضان المبارك يعادل ثلاث أضعاف الاستهلاك في أي شهر آخر خلال العام، لافتًا إلى إنتاج نحو ما يقرب من 750 الف طن خلال الفترة من الأول من رجب حتى منتصف شعبان للوفاء باحتياجات المستهلك خلال الشهر الكريم والجمعيات الخيرية وأعمال الخير، وسيغطي الإنتاج حتى شهر يوليو المقبل.

ونوه إلى أن "تحيا مصر" حصلت على 50 ألف طن من الأرز بجانب عدد من محاصيل البقول الأخرى للإعداد لحقائب رمضان لتوزيعها على الأسر الفقيرة.