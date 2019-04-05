وزير خارجية روسيا يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، في زيارة للبلاد تستغرق يومين، يلتقي خلالها سامح شكري وزير الخارجية، لبحث القضايا المشتركة.

من المنتظر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدًا السبت، جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، يتناولان خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية بالمنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام جلسة المباحثات.