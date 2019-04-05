"مزيكا وجري على النيل".. ألف طفل وشاب يشاركون في فعاليات "مصر 2030"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- (الخليج 365):

تصوير- روجيه أنيس:

تجمع قرابة ألف طفل وشاب من مختلف الأعمار بالضفة الشرقية لنهر النيل، على بعد أمتار من معبد الكرنك العتيق في قلب مدينة الأقصر، حيث رُسمت على وجوههم الابتسامات وتفاعلوا مع موسيقى فرق "هاي دام" وسحر الزغبي وياسمين زكي، كجزء من مبادرة الموسيقى من أجل التنمية التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

جمعت هؤلاء رسالة واحدة تهدف لزيادة الوعي بقضايا المرأة والسكان، خاصة النمو السكاني ومزايا الأسرة صغيرة الحجم، وذلك ضمن أنشطة "الجولة الثالثة للوجهة مصر 2030"، برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والرياضة وبدعم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مؤسسة اتجاه.

شارك شباب وأطفال الأقصر في ماراثون رياضي امتد لمسافة 2 كيلو متر بمحاذاة نهر النيل بدءًا من الممشى السياحي، في إطار استعدادات صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والرياضة للجولة في الفترة من 4 إلى 6 أبريل.

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كما تفاعل أطفال الأقصر مع عرض لكرة القدم الحرة قدمه أحد المشاركين في المبادرة الذي تميز بخفة الحركة واللياقة البدنية العالية، حيث تتزامن أنشطة الوجهة مع اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، ومشاركة مئات الشباب بهدف زيادة وعيهم بقضايا السكان، خاصة النمو السكاني ومزايا الأسرة صغيرة الحجم.

وتشمل الأنشطة ورش عمل لبناء القدرات وعروض مسرحية تتناول قضايا سكانية مختلفة، كما سيشترك الشباب في حوار مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور ألكسندر بوديروزا، وستختتم المبادرة أنشطتها بزيارة لإحدى المناطق الأثرية بالأقصر.

وتهدف المبادرة إلى حشد الشباب لمواجهة التحديات التنموية من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية والموسيقية ومبادرات بناء القدرات.

وتشمل المبادرة أيضًا، أنشطة شهرية تمتد على مدى ثلاثة أيام في جميع محافظات مصر للتوعية حول مختلف القضايا التنموية، كما تسعى إلى تعزيز المواقع السياحية المختلفة داخل المحافظات.