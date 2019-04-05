وزيرا الرياضة والبيئة يشاركان في ماراثون "الخير يجمعنا"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الجمعة، في فعاليات ماراثون "الخير يجمعنا"، التي نظمتها جمعية صوت طلاب مصر "صوت شباب مصر"، تحت شعار "الخير يجمعنا".

كما شارك في المارثون ٥٠٠ شاب وفتاة، حيث انطلق من أمام دار الأوبرا المصرية، وانتهى بمقر جامعة القاهرة" مقر الاتحاد الرياضي للجامعات"، ويهدف هذا الماراثون الى حماية البيئة واستغلال الطاقة النظيفة وتوفير المحروقات والترويج للأماكن الأثرية المصرية والمستشفيات الحكومية، وتأكيد تفعيل مبادرة محاربة السمنة لدى الشباب، كما أشار إليها الرئيس السيسي، والرامية لتنشئة جيل يُدرك قضايا بلاده.

وفي كلمته، عبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتواجد وسط مجموعة من الشباب المبادرون والمساهمون بإيجابية لنشر رياضة الممارسة، من خلال إقامة الماراثونات والمهرجانات والسباقات الرياضية، التي تؤكد على الدور المجتمعي للرياضة.

وأثنى وزير الرياضة جهود الشباب أصحاب المبادرة، والتي سيكون لها عظيم الأثر في تطوير الإطار الفكري للشباب في مختلف المحافظات.

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ووجه "صبحي"، الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على حضورها ومشاركتها للشباب، وتوعيتهم من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة، وإيمانا منها بدور الرياضة في تحقيق ذلك.

في المقابل قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: "دورنا كمسئولين هو التواجد الدائم والمستمر، من أجل تحقيق أهداف وخطط الوزارة على أرض الواقع"، مشيرة إلى أن هذا الماراثون يساهم في الترويج للمبادرات الوطنية من أجل الحفاظ على البيئة، مؤكدة على ان هذا يأتي في إطار التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة.

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد كلمتها بتوجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على جهوده في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال الرياضة.

حضر فعاليات المارثون، الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة، وقد بدأ الماراثون من دار الاوبرا الى جامعة القاهرة، ثم مؤتمر تدشين للماراثون شهرياً بحضور الساده الوزراء، ثم حفل ترفيهي تضمن فقرات من، المواهب الشبابية.

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