أخبار مصر | رواق الجامع الأزهر ينظم أمسيتين دينيتين عن العمل والصدقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رواق الجامع الأزهر ينظم أمسيتين دينيتين عن العمل والصدقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم رواق الجامع الأزهر يومي السبت والأحد القادمين، أمسيتين دينيتين بالتعاون مع شبكة القرآن الكريم، عقب صلاة المغرب، وذلك في إطار الجهود الدعوية والتوعوية التي يقوم بها الأزهر الشريف لنشر العلم النافع الصحيح والقيم النبيلة السامية.

تعقد الأمسية الأولى غدا السبت تحت عنوان (العبادة والعمل) ويحاضر فيها الدكتور فتحي حجازي، الأستاذ بجامعة الأزهر، بينما تعقد الأمسية الثانية بعد غد الأحد تحت عنوان (الصدقات وأثرها الاجتماعي) ويحاضر فيها أسامة جمال، الأستاذ بجامعة الأزهر، ويقدم الأمسية حلمي الشريف