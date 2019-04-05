أخبار مصر | "سعفان" يتابع اختفاء مصري 3 شهور بالإمارات: توفي في حادث مروري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يتابع اختفاء مصري 3 شهور بالإمارات: توفي في حادث مروري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل إلى أرض الوطن اليوم الجمعة، جثمان المواطن المصري "أحمد.ع. ال. أ. م" والبالغ من العمر 39 عاما الذي توفي نتيجة حادث مروري بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على متن طائرة مصر للطيران القادمة من أبوظبي، ليدفن في بلدته بني غالب مركز أسيوط.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن المتوفي قد لقي حتفه أثر حادث دهس في 8 يناير الماضي ونقل إلي مستشفي راشد وأدخل أقسامه لتلقي العلاج وتوفي في 20 من نفس الشهر نتيجة الإصابات التي لحقت به وأودع جثمانه الطب الشرعي، ولم يستدل علي شخصيته لعدم وجود هوية أو جواز سفر.

وترجع تفاصيل الوصول شخصية المتوفي إلي أن الزميلة الصحفية أحلام عبد الرحمن تقدمت بنداء لوزير القوي العاملة محمد سعفان، أشارت فيه إلي تغيب قريب لها يدعي أحمد عبد الحميد أحمد محمد في 8 يناير الماضي بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عائد مع زملائه من عمله، وحدث تشاجر مع سائق الاتوبيس ونزل منه ورفض أن يكمل مع زملائه في نفس الاتوبيس، واختفي بعدها ومعه تليفونه المحمول ولم يعرف أحد عنه شئ طوال الشهور الثلاث الماضية.

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وأضاف "سعد الدين" أن الوزير أصدر علي الفور تعليماته لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأبوظي- بدولة الإمارات بالتحري والبحث علي المواطن والاستفسار عن أية حوادث وقعت في يوم اختفائه.

وبالبحث العاجل من قبل المستشار العمالي ياسر عيد، ومن خلال الملابسات والتاريخ تبين أن هناك شخص في نفس يوم التغيب اصيب في حادث دهس علي شارع الشيخ محمد بن زايد ونقل إلي المستشفي وبعد 12 يوما توفي، وبالتواصل مع الزميلة الصحفية التي ارسلت لنا صورة للمتغيب التي تمت مضاهاتها بصورة المتوفي في المشرحة تبين أن هناك شبه كبير جدا بين الصور والشخص المتوفي في حادث الدهس، وقد تعرف عليه أحد أقربائه، ونظرا لعدم مقدرة أهالي المتوفي نقل جثمانه علي نفقة الدولة.

ووجهت الزميلة الصحفية شكرها لوزير القوي العاملة محمد سعفان، والمستشار العمالي ياسر عيد علي التحرك الفوري من قبل الوزارة للمساعدة والوصول إلي حقيقة اختفاء قريبها بالإمارات.