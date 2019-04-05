أخبار مصر | وزير الأوقاف: 12 ألف ملتقى خلال شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: 12 ألف ملتقى خلال شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت وزارة الأوقاف ندوة تحت عنوان "مكارم الأخلاق"، وذلك ضمن فعاليات الدورة التثقيفية الثامنة للأئمة المتميزين المشاركين في معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

حاضر في الندوة كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أحمد علي عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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وفي كلمته أكد وزير الأوقاف أن المقاصد العليا للأديان والقواسم المشتركة هي في مكارم الأخلاق، مستدلًا بقوله (صلى الله عليه وسلم): “إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“، فحيثما وجدت الأخلاق وجد الإسلام , لذلك أطلقنا مبادرة "مكارم الأخلاق" التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان .

وأضاف أن الوزارة ستنظم (12) ألف ملتقى خلال شهر رمضان في ختام مبادرة "مكارم الأخلاق" للأئمة, إضافة إلى دروس القيام في شهر رمضان المبارك.

وفي السياق ذاته أكد أن الاهتمام بالأخلاق وتفعيلها في دنيا الناس هي الدعامة الأولى والمعبرة عن التطبيق العملي للإسلام , ولهذا كان الهدف الأسمى من بعثة النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يظهر في تمام مكارم الأخلاق.