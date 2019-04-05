أخبار مصر | صانع نسيج سوهاجي يهدي وزير الآثار والمحافظ علم مصر مصنوعًا من الحرير (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صانع نسيج سوهاجي يهدي وزير الآثار والمحافظ علم مصر مصنوعًا من الحرير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدى رضا، أحد صناع النسيج، في قرية الكوثر بمحافظة سوهاج، علم مصر مصنوعًا من الحرير، لوزير الآثار الدكتور خالد العناني.

كما قام بإهداء العلم المصنوع من الحرير لكل من محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري، ومدير أمن المحافظة، وعبر السادة المسؤولين عن اعتزازهم وتقديريهم لهذا الإهداء.

وحرص الوزير والمسؤولين على التقاط الصور الشخصية مع رضا، والذي قال لم أجد أغلى من علم مصر هدية للمسؤولين عن حضارتها وأمنها.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، توجهوا صباح اليوم الجمعة للكشف عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد ترميمه وإعادة توقيفه في منطقة أخميم.

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والوزارة بدأت مشروع ترميم منطقة آثار أخميم، يوم 7 فبراير الماضي، حيث تضمنت الأعمال "ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني، والتنظيف والتوثيق الأثري لأجزائه، وتجميعها وإعادة تركيبها ورفع التمثال وعرضه بمكانه الأصلي بجانب تمثال الملكة ميريت آمون.

وتاريخيا، تم العثور على التمثال خلال موسم حفائر عام 1981م بالمعبد، وكان مقسما إلى لعدة اجزاء مختلفة الاحجام من الحجر الجيري.

ويبلغ الارتفاع الأصلي للتمثال 15 مترا ووزنه حوالي 45 طنا، وسيستمر العمل به خلال الاسابيع القليله المقبلة.

وأخميم، مدينة مصرية، تتبع محافظة سوهاج إدارياً، والمدينة عاصمة مركز أخميم.

وهي قاعدة مركز أخميم، وهي من أقدم المدن المصرية، ذكر لها جوتييه في قاموسه عدة أسماء منها الأسماء المقدسة وهي: Khen Min أو Khenme Mik أو Khenti Min أو per Min اوMin ، وكلها تنسب إلى الإله (من) وهو إله الفلاحة عندهم.