أخبار مصر | سفراء 40 دولة بمنازل النساجين بسوهاج.. وإقبال على شراء المنتجات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفراء 40 دولة بمنازل النساجين بسوهاج.. وإقبال على شراء المنتجات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وبصحبته مجموعة من السفراء والمستشارين الثقافيين لعدد 40 دولة أجنبية وعربية وأفريقية من بينهم انجلترا، وايطاليا، وفرنسا، وبلغاريا واليونان وروسيا والكاميرون وكوريا الجنوبية والأرجنتين وشيلي وملطا والفلبين والتشيك، وليتوانيا وغيرهم، بالإضافة إلى ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة، ومجموعة من مديري المعاهد الأجنبية بمصر، منطقة الكوثر في سوهاج وتحديدًا منازل النساجين.

وأقبل سفراء الدول على شراء منتجات الأهالي اليدوية من "كليم" وسجاد، والتي وصفوا أسعارها بالمناسبة، وأثنوا على الخامات وانبهروا من طريقة الصناعة.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، توجهوا صباح اليوم الجمعة؛ للكشف عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد ترميمه وإعادة توقيفه في منطقة أخميم.

والوزارة بدأت مشروع ترميم منطقة آثار أخميم، يوم 7 فبراير الماضي، حيث تضمنت الأعمال "ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني، والتنظيف والتوثيق الأثري لأجزائه، وتجميعها وإعادة تركيبها ورفع التمثال وعرضه بمكانه الأصلي بجانب تمثال الملكة ميريت آمون.