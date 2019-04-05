الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حارعلى جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غداالصغرى العظمىالقاهرة 15 26شبين الكوم 14 25طنطا 13 24دمنهور 12 23الإسكندرية 12 21بلطيم 15 23مطروح 13 21السلوم 14 24سيوة 18 30بورسعيد 16 22دمياط 15 22الزقازيق 16 25الإسماعلية 13 25السويس 14 24العريش 12 25رفح 11 24 رأس سدر 19 26 نخل 11 27نويبع 18 28طابا 13 27كاترين 10
الصغرى العظمى
القاهرة 15 26
شبين الكوم 14 25
طنطا 13 24
دمنهور 12 23
الإسكندرية 12 21
بلطيم 15 23
مطروح 13 21
السلوم 14 24
سيوة 18 30
بورسعيد 16 22
دمياط 15 22
الزقازيق 16 25
الإسماعلية 13 25
السويس 14 24
العريش 12 25
رفح 11 24
رأس سدر 19 26
نخل 11 27
نويبع 18 28
طابا 13 27
كاترين 10 24
الطور 16 28
شرم الشيخ 19 27
الغردقة 17 29
مرسى علم 18 27
الفيوم 13 28
بني سويف 13 28
المنيا 13 30
أسيوط 12 31
سوهاج 14 33
قنا 14 34
الأقصر 15 36
أسوان 18 35
أبوسمبل 16 36
الوادي الجديد 15 35
شلاتين 18 30
أبورماد 18 29
حلايب 20 27
رأس حدربة 19 28اقرأ أيضا: أمطار «النوة الأخيرة» تغرق شوارع الإسكندرية (صور)
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