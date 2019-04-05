الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حارعلى جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة. وعن درجات الحرارة المتوقعة، غداالصغرى العظمىالقاهرة 15 26شبين الكوم 14 25طنطا 13 24دمنهور 12 23الإسكندرية 12 21بلطيم 15 23مطروح 13 21السلوم 14 24سيوة 18 30بورسعيد 16 22دمياط 15 22الزقازيق 16 25الإسماعلية 13 25السويس 14 24العريش 12 25رفح 11 24 رأس سدر 19 26 نخل 11 27نويبع 18 28طابا 13 27كاترين 10 وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

شبين الكوم 14 25

طنطا 13 24

دمنهور 12 23

الإسكندرية 12 21

بلطيم 15 23

مطروح 13 21

السلوم 14 24

سيوة 18 30

بورسعيد 16 22

دمياط 15 22

الزقازيق 16 25

الإسماعلية 13 25

السويس 14 24

العريش 12 25

رفح 11 24

رأس سدر 19 26

نخل 11 27

نويبع 18 28

طابا 13 27

كاترين 10 24

الطور 16 28

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 17 29

مرسى علم 18 27

الفيوم 13 28

بني سويف 13 28

المنيا 13 30

أسيوط 12 31

سوهاج 14 33

قنا 14 34

الأقصر 15 36

أسوان 18 35

أبوسمبل 16 36

الوادي الجديد 15 35

شلاتين 18 30

أبورماد 18 29

حلايب 20 27

رأس حدربة 19 28اقرأ أيضا: أمطار «النوة الأخيرة» تغرق شوارع الإسكندرية (صور)

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