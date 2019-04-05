شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. عزاء الراحل أحمد كمال أبو المجد بمسجد عمر مكرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُقام عزاء الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، وزير الإعلام الأسبق، الأحد المقبل في دار المناسبات المُلحقة بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

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وكانت جنازته شُيعت، الخميس، عقب صلاة العصر من مسجد حسن الشربتلى بالقاهرة الجديدة.

وكان الموت قد غيبه، الأربعاء، عن عمر يناهز 89 عامًا.

والفقيد الكبير الراحل هو وزير الإعلام والشباب الأسبق، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إلى جانب كونه من أكبر القامات القانونية في مصر وخارجها.