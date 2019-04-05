شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قرارات في الاجتماع الأول لمجلس نقابة الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه الأول بتشكيله الجديد في السابعة من مساء الخميس، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وناقش المجلس شؤون الأعضاء، وعددًا من القضايا المهنية.

وقرر المجلس:

١- زيادة قيمة المعاش المستحق للزملاء الصحفيين، بقيمة ٣٠٠ جنيه، تُصرف على قيمة المعاش، بداية من موازنة يوليو المقبل.

٢- فتح باب الاشتراك للزملاء الصحفيين في مشروع العلاج، لمدة أسبوعين، تبدأ الأحد ٧ إبريل الجاري، وللمقيدين بلجنة القيد الأخيرة، يُفتح باب الاشتراك لهم لمدة أسبوعين، بداية من اليوم التالي، لحصولهم على كارنيه العضوية.

٣- تقديم بلاغات للنائب العام ضد الكيانات النقابية الوهمية، التي تزعم منحها عضويات صحفية، والملاحقة القانونية لمنتحلي الصفة من أعضاء هذه الكيانات.

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٤- مخاطبة وزارة الداخلية، للتعميم على السجلات المدنية، بحظر وضع صفة صحفي في بطاقة الرقم القومي إلا بعد التأكد من ختم نقابة الصحفيين على استمارات البطاقة، وخاتم النسر من المجلس الأعلى للإعلام للزملاء المنتمين للصحف الخاصة والحزبية، والهيئة الوطنية للصحافة، للمنتمين بالصحف القومية، مع التأكيد على مطالعة كارنيه عضوية النقابة.

٥- مخاطبة الوزراء والمحافظين بقصر اعتماد الصحفيين على الزملاء النقابيين، والحذر من منتحلي الصفة من أعضاء الكيانات النقابية المزورة.

٦- مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات، للاستعلام عن شهادات أعضاء النقابة، والتحقق من سلامتها، لاتخاذ الإجراءات النقابية والقانونية ضد من يثبت تزويره للمؤهل.

٧- ناقش المجلس لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام، وقارن المجلس نصوصها، بالملاحظات التي تم إرسالها من المجلس السابق، بشأن عدد من موادها، والصياغات البديلة التي أتت باللائحة، ولوحظ تجاهل مجموعة من ملاحظات مجلس النقابة، ومن ثم قرر المجلس الطعن بمجلس الدولة على نصوص اللائحة التي تتعارض مع الدستور والقوانين، وإعلان تضامنه مع أي من الزملاء الذين طبقت عليهم هذه النصوص.

٨- يواصل مجلس النقابة مشاوراته بشأن تشكيل هيئة المكتب واللجان، في اجتماعه المقبل.

٩- اتخذ المجلس كل الإجراءات الكفيلة بتسيير مصالح ومطالب الزملاء أعضاء النقابة بدون تعطيل أو تأخير، لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.