شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تحتفل بيوم اليتيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، نظمت الإداره العامة للأندية الاجتماعية والثقافية زيارات لشباب الأندية لبعض دور الأيتام للاحتفال مع الأبناء، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية حيث يتم إقامة المهرجانات والحفلات والتى تتضمن فقرات فنية تشمل عروضا غنائية موسيقية إلى جانب كورال وعروض للفنون الشعبية وعروض مسرحية، كذلك سيتم تنظيم المسابقات الرياضية كما يتم تكريم الفائزين من الأبناء بجوائز وهدايا ومنح المتفوقين منهم المشاركة فى المعسكرات والرحلات التى تنظمها مجاناً إدارة الأندية. صرحت بذلك سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

وذكرت «الألفى» أن الأندية الاجتماعية والثقافية تعمل على دمج الشباب مع الأبناء من مؤسسات الأيتام ودور الرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الحضور والمشاركة بكافة الأنشطة والبرامج الاجتماعية والثقافية والتدريبية والحرفية وحضور كافة الفعاليات التى تنفذها الأندية.

وأكدت «الألفى» أن عدد الأندية يبلغ (٣٦٨ ) ناديا على مستوى الجمهورية تقدم خدماتها للشباب فى الفئه العمرية من 15-35 سنة وتستهدف الشباب بصفة عامة والشباب أبناء الأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة وتقدم الأندية خدماتها من خلال آليات وزارة التضامن الاجتماعى والتى تتمثل فى برامج الحماية والرعاية والتنمية ويستفيد من تلك الخدمات أكثر من١٠٠٠٠٠ شاب وفتاة، كما لفتت «الألفى» إلى أنه يتم التركيز على القضايا الاجتماعية للشباب باستخدم آليات الوزارة من برامج ومبادرات لمواجهة ما يعوق مشاركة الشباب فى تنمية المجتمع من خلال دعم قيم الانتماء للوطن والمواطنة ونشر ثقافة العمل التطوعى والتوعية ببعض الظواهر السلبية كالهجرة غير الشرعية والعنف بكل اشكاله والإدمان والفكر المتطرف علاوة على تنمية الوعى بالمشاركة السياسية للشباب، أيضاً يتم تقديم برامج توعية لتنمية الوعى بثقافة العمل الحر منها، وأوضحت «الألفى» أنه تم تنفيذ دورات تدريبية فى مجال (ريادة الأعمال) اتبعها دورات حرفية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، كما تم توفير قروض للشباب من خلال الوزارة من (المؤسسه القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والأسر المنتجة ومشروعات تنمية المرأة وبنك ناصر).