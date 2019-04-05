شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار هيثم حلمي مشرفًا على انتخابات الجمعيات التعاونية الزراعية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ كفرالشيخ، قراراً رقم (5868) لسنة 2019، بتعيين المستشار«هيثم حلمى» للإشراف على انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية، وفرز الأصوات وإعلان النتيجة لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والتى سيجرى بها الانتخابات يوم الأحد الموافق 21 إبريل 2019، (ائتمان – إصلاح – استصلاح) وعددها ثلاث جمعيات، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعتمد.

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