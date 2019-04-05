شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال الشهر الماضى في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، والتى تضمنت «عمل ندوة مع طلاب المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ.

وذلك بحضور الدكتور ماهر سكران وعدد من أساتذة المعهد لتفعيل البروتوكول الموقع مع المعهد والبدء في فتح فصول محو الأمية عن طريق طلاب المعهد، وتم تنفيذ ندوة مع مركز إعلام قلين عن محو الأمية والتنمية المستدامة، كما تم تنفيذ امتحان فوري لمن يجيد القراءة والكتابة بالمراكز والمدن لعدد ٢٥٠ أميا، وتم عمل اجتماع بمديرية التربية والتعليم مع منسقي الإدارات التعليمية لمحو الأمية بحضور وفاء عبدالله، المدير التنفيذي بالمديرية.

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وتم طرح الموقف الحالي للفصول ومدى تنفيذ المستهدف من الخطة والعمل على حل أي معوقات تواجه المشروع لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية، وتم عقد دورة تدريبية للمعلمين الجدد بمحو الأمية وتعليم الكبار لتدريبهم على طريقة التدريس بمحو الامية وأساليب التعليم وكيفية التعامل مع الكبار ومعرفة الخصائص النفسية لهم.

كما تم تكريم عدد ١٠ من طلاب جامعة كفرالشيخ المشاركين في مشروع محو الأمية من المجلس الأعلى للجامعات بالمشاركة مع بنك مصر في الحفل السنوي الخامس بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس؛ وذلك لتميزهم في المشروع وتحقيق إنجاز متميز في محو الأمية.

كما تبين وجود عدد ٨٠ طالبا ملتحقين بفصول التعليم الإعدادي بجميع صفوفه من المتحررين من الأمية والحاصلين على شهادات محو الأمية، أما بالنسبة لفصول تعليم الكبار الحالية فتبين أنه يوجد ١٦٧٩ فصلا للجهات المشاركة، وكان عدد الدارسين المقيدين بالفصول ٢٤٢٧٠ دارسا، أما عن امتحان دورة إبريل ٢٠١٩ فسوف يبدأ اعتبارا من ١ إبريل ٢٠١٩ حتى يوم ٨ ابريل ٢٠١٩ بجميع المدن والقرى، حيث ان المتقدمين للامتحان ٧٣٨٤ دارسا ولجان الامتحان ١٧٦ لجنة بجميع المراكز والمدن.