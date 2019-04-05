شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: الأحد أول أيام شهر شعبان وغدا المتمم لرجب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، الجمعة، أن يومَ السبت الموافق السادس من شهر إبريل لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو المتمم لشهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق السابع من شهر إبريل هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا.

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كانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعَت هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس من شهر إبريل لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأكدت أنه تحقَّقَ شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وعلى ذلك فإن يومَ السبت الموافق السادس من شهر إبريل لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو المتمم لشهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق السابع من شهر إبريل هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا.

وقدمت دار الإفتاء التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع تمنياتها له بدوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.