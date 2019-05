شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كورال أطفال مصر يشدو بأجمل الأغانى مع كبار الفنانين فى حفل يوم اليتيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أبناء كورال أطفال مصر، بقيادة المايسترو سليم سحاب اليوم الجمعة ، فى احتفالية "ها أنا – أحقق ذاتى"، والتى نظمت بالتعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، فى إطار الاحتفالات بيوم اليتيم، حيث قدم أبناء كورال أطفال مصر بمصاحبة كبار المطربين على الحجار ومحمد ثروت ومدحت صالح باقة من أشهر وأجمل أغانيهم فى وصلات غنائية لاقت الإعجاب الشديد من الحضور.

وتألق الأبناء بعدد من أجمل الأغانى الوطنية والأجنبية، منها يا أغلى اسم فى الوجود، حيث صاحب الكورال الفنان محمد ثروت فى أروع الأغانى الوطنية كل بلاد الدنيا جميلة، وأغنية مصر يا أول نور فى الدنيا، كما قام الأبناء بمصاحبة الفنان مدحت صالح بغناء أغنية برمى السلام، وأغنية ولا دية، وبمصاحبة الفنان الكبير على الحجار فى أغنية بوابة الحلوانى، وكلنا إيد واحدة، وقد تفاعل الحضور مع أغنية شبك يا مصرى إديك شبك التى شارك فيها كل من مدحت صالح وعلى الحجار ومحمد ثروت بمصاحبة الكورال، كما أبدع الأبناء بأغانى Adear Do وVola Vola Palombella واغنية The sound of music.

كما تضمن الحفل عرضا لعدد من أبناء الكورال المتميزين وقصص نجاحهم مع الكورال الذى استطاع أن يحقق أحلامهم فى النجاح، وقدرتهم على تجاوز العديد من الصعاب، كما تضمن الحفل عرضا لأوبريت أنا مصرى من أداء أبناء وزارة التضامن الاجتماعى الموهوبين من دور الرعاية وأبناء وزارة الشباب والرياضة.

Advertisements

ويضم كورال أطفال مصر أبناء مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى من الموهوبين فى الغناء والعزف على الآلات الموسيقية والاستعراض، وتعد هذه هى الحفلة الـ38 للفريق، حيث أحيا مؤخرا عددا من الاحتفالات بجامعة القاهرة والعيد القومى للشرقية وجامعة الدول العربية.

جدير بالذكر أن مبادرة كورال أطفال مصر والتى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى عام 2014 تأتى فى إطار إيمان الوزارة بقيمة الفنون فى تنمية الذوق وتهذيب الشخصية، وهى إحدى المبادرات التى تستهدف تنمية المواهب الفنية فى الموسيقى والغناء والاستعراض والعزف لأبنائنا من دور الرعاية الاجتماعية، مع العمل على اكتشاف المتميزين منهم وتنمية مواهبهم لتمثيل مصر فى الحفلات والمهرجانات، ويصل عدد الاطفال المشاركين بالكورال 257 طفلا، ومؤخرا انضم للكورال ١٦٥ طفلا من المتميزين من أبناء دور الرعاية المختلفة.

وتسعى المبادرة التى تعد تجربة رائدة فى الوطن العربى إلى زيادة عدد الأطفال المشاركين بالكورال لضمان الاستدامة واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية، لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، إضافة إلى توفير الأمان الاجتماعى والدعم النفسى مع المساهمة فى تطوير مهارات التفكير الإيجابى والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال .