شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: المعركة ستكون غدا على أطراف طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسمارى، أن الجيش الليبيى يعمل بشكل حثيث على مراعاة مصالح وسلامة الناس، قائلا: "لدينا معلومات مفصلة عن الطائرات التي شاركت بالقصف اليوم، مضيفا أنه وقع لنا أسرى في العمليات العسكرية وبدأنا تحقيقا بالأمر، ومحذرا من أي تعرض أو إساءة تلحق بالجنود الأسرى".

وقال المسمارى خلال مؤتمر صحفي بخصوص العمليات العسكرية في طرابلس، إنه تم احتجاز 128 جنديا اعتبرته قطر انتصارا، وتم إطلاق 5 من المحتجزين حتى الآن، وناشد ناشطين على مواقع التواصل عدم نشر إحداثيات عسكرية أو صور للجيش، مؤكدا أنه تم فتح تحقيقا في الحادثة وسنعرف ملابساتها، والجهات المعادية معروفة وستحاسب.

وتابع أن العمل الإنساني أولوية قبل العمل العسكري، مؤكدا: أن المعركة ستكون غدا على أطراف طرابلس.