شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هارى يدعو إلى حظر لعبة فورتنايت.. اعرف ماذا قال عن تأثيرها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الأمير هارى إلى حظر اللعبة الشهيرة فورتنايت Fortnight فى المملكة المتحدة بسبب طبيعتها التى تسبب الإدمان، وذلك أثناء تواجده فى أحد مراكز الصحة النفسية الخيرية فى غرب لندن.





وقال دوق ساسكس، أثناء زيارته لإحدى مراكز الصحة النفسية الخيرية فى غرب لندن، عن تعلق الشباب المراهق بتلك اللعبة: "إنه لا ينبغى السماح بها، ما الفائدة من وجودها فى منازلنا سوى إدمان البقاء أمام الكمبيوتر لأطول فترة ممكنة، وجعل الإنسان شخصا غير مسئول".





ومن جانب آخر، وصف الأمير هارى البقاء أمام وسائل الاتصال الاجتماعى بأنها أكثر إدمانا من الكحول أو المخدرات، مشيرا إلى أن الأمر بالفعل أكثر خطورة لأنه أصبح من الأمور العادية ولا توجد قيودا عليه.





يذكر أنه تم إصدار لعبة فورتيانت Fortnight عام 2017، وسرعان ما أصحبت لها شعبية كبيرة بين المرهقين ولا سيما مجتمعنا العربى، حيث قضاء ساعات فى اللعب على الأجهزة الألعاب الخاصة بها، وأن عدد المسجلين فى اللعبة الآن 200 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم.