شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يطلق اسم "طوفان الكرامة" على العملية العسكرية فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسمارى، أن الجيش الليبى تقدم نحو طرابلس ووصل إلى المدينة، وسيطر على عدة مدن، مضيفا أن العملية العسكرية هدفها استقرار ليبيا وسلامة المواطنين في طرابلس.

وقال المسمارى ، خلال مؤتمر صحفي بخصوص العمليات العسكرية في طرابلس، أن الجيش الليبي يطلق اسم "طوفان الكرامة" على العملية العسكرية في طرابلس، متابعا أن العمليات العسكرية انطلقت من قاعدة الجفرة نحو طرابلس ، مضيفا أن قوات الجيش دخلت مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس بطرابلس، مضيفا أن القوات تواصل تقدمها ووصلت إلى غريان وسيطرت على العزيزية .

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كما عرض المسمارى ،خريطة العمليات العسكرية مشيرا الى أن أن منطقة ترهونة وصولا إلى مطار طرابلس تم تأمينها بالكامل، و العملية لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها، مضيفا أن قواتنا تلقى ترحبيا وتأييدا من القبائل الليبية.