شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. مركز معلومات مجلس الوزراء يحتفل بـ " يوم اليتيم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرمركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف بمناسبة يوم اليتيم ، تحت شعار هنشارك هنساعد كلنا عيلتك. وتضمن الإنفوجراف أن فكرة الإحتفال بتخصيص يوم لتكريم اليتيم ، من قبل أحد متطوعي جمعية الأورومان، وصدر قرار رسمي بتخصيص يوم علي المستوى العربي للاحتفال باليتيم وإدخال البهجة والسرورعليه .



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